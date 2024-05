Exprivia, contratto da 9,3 milioni di euro per satellite EarthCARE dell'ESA

Exprivia

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nello sviluppo di tecnologie software innovative e di prestazione di servizi IT, si è aggiudicata ilper la gestione operativa del Core payload data ground segment (Core PDGS) del satellite EarthCARE dell'ESA (Agenzia Spaziale Europea).In qualità di capofila di un consorzio internazionale composto da altri partner europei, Exprivia avrà la responsabilità di gestire le operazioni, la manutenzione e le evoluzioni del sistema integrato che si occupa del, per garantire che gli stessi siano elaborati e distribuiti in modo efficiente e accurato ad utilizzo della comunità scientifica di EarthCARE."La gestione operativa del Core PDGS di EarthCARE dell'Agenzia Spaziale Europea è un'ulteriore conferma dell'impegno e della competenza di Exprivia nel settore dell'osservazione della Terra - dichiara- Siamo entusiasti di contribuire in modo significativo alla missione EarthCARE, che rivoluzionerà la nostra comprensione dei fenomeni atmosferici e climatici. Questo contratto riflette il riconoscimento della nostra capacità di gestire le operazioni più complesse nel campo dell'osservazione spaziale e siamo determinati a garantire che i dati raccolti da EarthCARE siano elaborati e distribuiti in modo efficiente e accurato".