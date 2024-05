IWB, Equita aumenta target price e conferma Buy

Equita

Italian Wine Brands

(Teleborsa) -ha confermato laa "" su(IWB), gruppo vinicolo quotato su Euronext Growth Milan, incrementando ilper azione (+4%), dopo aver alzato le stime (EBITDA adj. 2024-25 +1/3%) per una buona partenza d'anno e una maggiore visibilità sul risparmio costi.La nota degli analisti è anche l'occasione per ribadire la raccomandazione positiva sul titolo che poggia su:di mercato; potenziale di crescita in mercati sotto penetrati come US, Est Europa, mercati emergenti, così come in canali meno presidiati come l'Ho.Re.Ca.; risparmi di costo strutturali a regime per circa 4 milioni di euro (1 dai nuovi impianti fotovoltaici, 1 da riorganizzazione societaria, 2 da riorganizzazione attività produttive Giordano vini), pienamente visibili dal FY25;in un settore frammentato, grazie a solida NFP, robusta generazione di cassa, circa 70 milioni di euro di liquidità lorda;: titolo a sconto sia rispetto alle medie storiche che rispetto ai peers.