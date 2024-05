L’UE e l’Australia firmano un partenariato sui minerali critici e strategici sostenibili

(Teleborsa) - L'hanno firmato oggi un memorandum d'intesa () per unvolto a cooperare sui minerali critici e strategici sostenibili. Ilè stato firmato a nome dell'UE dal vicepresidente esecutivo e commissario per il commercio,, e dal commissario per il mercato interno,. I firmatari per l'Australia erano il ministro delle Risorse e dell'Australia settentrionalee il ministro del commercio e del turismoQuesta partnership mira a sostenerepur basandosi su vantaggi reciproci. In particolare, mira a consentire all’UE di diversificare le proprie forniture di materiali necessari per, contribuendo al tempo stesso allo sviluppo del settore interno australiano dei minerali critici. La partnership copre: esplorazione, estrazione, lavorazione, raffinazione, riciclaggio e lavorazione dei rifiuti estrattivi.Oltre a sviluppare congiuntamente progetti lungo l’intera catena del valore nell’UE e in Australia, il partenariato esplorerà anche laconcentrandosi sulla riduzione degli impatti ambientali e sul beneficio delle comunità locali. Inoltre, promuove tecnologie e servizi innovativi e digitali per l’estrazione mineraria e altri progetti lungo la catena del valore dei minerali critici.Questorafforza la cooperazione tra l'Australia e l'UE nelle seguenti aree:, compreso il networking, la facilitazione congiunta di progetti (ad esempio, tramite joint venture), la creazione di nuovi modelli di business e la promozione e facilitazione di collegamenti commerciali e di investimento, garantendo il buon funzionamento, la sostenibilità e la resilienza di questi catene di approvvigionamento critiche. C, compresa la conoscenza dei minerali e la minimizzazione dell’impronta ambientale e climatica.nonché un migliore allineamento delle politiche, guidato dal pieno rispetto delle condizioni e della sicurezza dei lavoratori e dalla necessità di una produzione sostenibile e sicura di minerali critici.La firma del protocollo d’intesaper costruire catene del valore dei minerali critici e strategici sicure e sostenibili tra l’UE e l’Australia. Queste catene del valoree sono rilevanti per altri settori industriali chiave come la difesa e l’aerospaziale.