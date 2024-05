La valuta dei BRICS è pronta a rompere gli equilibri mondiali nel 2024

(Teleborsa) - Il prossimo autunno potrebbe essere determinante per sapere qualcosa in più sul, annunciato in occasione del vertice dello scorso anno a Johannesburg, con l'intento difra le economie emergenti che compongono l'asse. Un tentativo di, soprattutto oggi, alla luce dellefra gli Stati uniti e Paesi come l'Iran e la Russia che fanno parte entrambi del blocco allargato (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica hanno accolto lo scorso anno gli altri cinque membri Egitto, Etiopia, Iran, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti). ., evidentemente,, a causa delle sanzioni imposte dagli USA. "La creazione di una nuova moneta unica nel quadro dell’associazione è ciò su cui stanno lavorando Russia e Iran", ha affermato di recente, ricordando che le relazioni commerciali fra i due paesi sono molto intense e che oggi "oltre il 60% del commercio bilaterale avviene in rubli e rial".Ilquesta primavera era apparso meno ottimista circa i progressi fatti dal progetto di una valuta unica, ammettendo che la. "La sua attuazione, come tutti comprendiamo - ha spiegato Ryabkov - comporta, tra le altre cose, aspetti come la creazione di un unico centro di emissione, la creazione di una Banca Centrale che fissa un tasso di sconto comune, la possibilità delle banche dei Paesi membri di chiedere prestiti alla Banca Centrale”.Il progetto di una valuta unica dei BRICS, conosciuta come, dalle iniziali delle cinque valute che la compongono (real brasiliano, rublo russo, rupia indiana, renminbi cinese e rand sudafricano), ha preso il via con il vertice dello scorso anno a Johannesburg. In quell'occasione, in concomitanza con l'annuncio dell'allargamento dell'organizzazione dei Paesi emergenti da cinque a dieci membri, il, ha annunciato l'avvio del progetto."Questa valutatra paesi come il Brasile e il Sudafrica senza dipendere dalla valuta di un paese terzo”, ha spiegato Lula, di fatto sancendo la fine dell'egemonia internazionale del dollaro.Con il debutto della valuta dei BRICS e lavi sarà uno stravolgimento degli equilibri mondiali, sia per la maggiore spinta al multilateralismo degli scambi, sia per la, che potrebbe risultare più decentrato o in cerca di nuovi equilibri diversi dal dollaro.La nuova valuta die BRICS consentirà infatti ai Paesi Emergenti di scambiare merci e servizi e. Ad esempio, sia la Russia che l'Iran, soggetti alle sanzioni internazionali imposte da USA ed UE, sono stati esclusi dal sistema di pagamenti internazionaleed hanno quindi lavorato per collegare i loro due sistemi locali (MIR e SHETAB) che oggi colloquiano fra loro.