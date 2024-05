Meloni a Caivano: "Siamo qui per far vincere lo Stato"

(Teleborsa) - "Benché lasia stata una delle mie principali scommesse, una delle principali scommesse del governo, forse non ero preparata stamattina all'emozione che ho provato questa mattina e all'impatto dellarispetto a qualche mese fa. Non solo l'impatto visivo ma il: lo Stato e le istituzioni possono fare la differenza, lo Stato può mantenere i suoi impegni, le istituzioni possono mantenere i loro impegni".Così laha aperto il suo intervento all, ringraziando i Ministri che si sono adoperati per vincere questa scommessa, gli atleti presenti e, particolarmente, padre Maurizio Patriciello, al quale va il merito di aver portato alla luce la vicenda."Lo stato e l. Sono state chiamate a rendersi conto di un problema, hanno proposto una soluzione e fatto un annuncio, che non è caduto nel vuoto. E' diventato un fatto che i cittadini possono vedere, toccare e vivere e questo significa accendere una speranza in territori, nei quali, troppo spesso, le istituzioni hanno pensato che di speranza non potesse essercene."."Dobbiamo ricordare sempre che partiamo dall'orrore della violenza indicibile perpetrata dal branco su due bambine innocenti. Siamo partiti da quell'orrore e dal fallimento delle istituzioni, che qui non erano riuscite a difendere i più deboli"."Questa nazione ha, che lo Stato fosse costretto ad indietreggiare, ad avere paura. Lo Stato non può permetterselo", ha affermato la Premier, aggiungendo ", sul degrado, sull'abbandono e la rassegnazione. Certo che è un imperativo gravoso, ma è quello che gli italiani si aspettano da noi ed è quello che faremo".Fra le autorità presenti all'inaugurazione della nuova struttura sportiva di Caivano, che sarà gestita dalle Fiamme Oro della Polizia di Stato, anche il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi.