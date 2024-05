Milano non si allontana dalla parità, allineata ai Listini europei

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, con gli investitori che continuano a monitorare indicatori macroeconomici e dichiarazioni dei banchieri centrali per avere indicazioni sul. Stamattina la Banca centrale europea (BCE) ha comunicato che le aspettative mediane di inflazione per i prossimi 12 mesi sono scese al 2,9%, dal 3,0% di marzo, trovandosi ora al livello più basso da settembre 2021.Ieri i commenti dei principali funzionari della BCE hanno rafforzato l'ottimismo sul fatto che il, con Francois Villeroy de Galhau - governatore della Banca di Francia e membro del consiglio direttivo della BCE - che non esclude un secondo taglio dei tassi già a luglio.L'attenzione principale degli investitori rimane rivolta alla pubblicazione venerdì dell', l'indicatore preferito dalla Federal Reserve per misurare l'inflazione, che si prevede abbia registrato un leggero rallentamento ad aprile rispetto al mese precedente.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,088. L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,42%. Lieve aumento per il(Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,47%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +127 punti base, con ilche si posiziona al 3,80%.sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,22%, nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità, e si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,22%.Nessuna variazione significativa per il, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 34.801 punti; sulla stessa linea, incolore il, che continua la seduta a 37.038 punti, sui livelli della vigilia. In frazionale progresso il(+0,35%); come pure, poco sopra la parità il(+0,52%).Tra idi Milano, in evidenza(+2,17%),(+1,83%),(+0,95%) e(+0,91%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,92%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,74%.Al Top tra le azioni italiane a(+3,43%),(+3,33%),(+2,41%) e(+1,76%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,12%. Sottotonoche mostra una limatura dell'1,05%. Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,77%.