Myllennium Award 2024, al via la selezione delle migliori startup per i talenti under 30

(Teleborsa) - Torna lo, la giornatadedicata alle presentazioni, valutazioni e selezioni delleper le categorie MySTARTUP, MySOCIALIMPACT e MySPORT|Startup. Le tre categorie sono dedicate, rispettivamente, aia forte impatto sociale sulle comunità e iniziative che rappresentano un’innovazione nel mondo dello sport.Presso la Sala Eventi del Talent Garden a Roma, giovani startupper candidati e preselezionati grazie ai migliori requisiti richiesti, hanno presentato il proprio business model con uno speech di fronte ai membri dei Comitati Tecnico-Scientifico di sezione. La giornata di valutazioni è finalizzata allache saranno annunciati e premiati con contributi in denaro, opportunità professionali e formative in occasione della celebrazione del Myllennium Awards 2024, il prossimo 10 luglio, sul palco di Villa Medici.MySTARTUP è la, guidate da imprenditrici e imprenditori di età inferiori a 30 anni. Alla migliore verranno assegnati:; unper partecipare al programma di accelerazione internazionale Boston Innovation Gateway;, con affiancamento di due settimane insieme ad Alchimia Spa; percorso di affiancamento "Market Ignition" con Zest Investments. Saranno consegnati anche tre premi speciali: il Premio Speciale Relatech offrirà ad una startup l’accesso al programma "3 Days Discovery Tech Meetings", ildi selezione per i programmi di accelerazione e pre-accelerazione di Bocconi For Innovation ed infine, il Premio Speciale Talent Garden assegnerà tre mesi di coworking gratuiti presso i suoi spazi a Talent Garden Roma, l'accesso gratuito a tutti gli eventi organizzati e la possibilità di presentare la propria startup durante un evento di community o B2B.Lapremiaguidata da giovani il cui business modelpresenti soluzioni innovative ad alto impatto sociale sulla comunità. Saràper il programma Boston Innovation Gateway, il progetto che propone, in modo innovativo e autentico, soluzioni nuove o già esistenti in diversi settori, quali Salute, Cambiamento Climatico, Energia Pulita e Accessibile, Istruzione di Qualità, Città e Comunità Sostenibili, Cibo e Agricoltura. Inoltre, saranno assegnati quattro premi speciali: il Premio Fondazione Giordano dell’Amore offrirà ad una startup o idea d’impresa un pass di accesso all’Investor Day di "Get It", il Premio Italiacamp riserverà la possibilità di partecipare al percorso accademico "Investing for Good Lab" e di intervenire in qualità di main speaker ad un evento di promozione e presentazione di modelli impact driven, il Premio Ventive assegnerà un premio in servizi di Corporate Finance ed infine, il Premio LifeGate Way erogherà un premio in servizi offrendo alla startup/idea d’impresa che individuerà, il proprio know-how, dando alla vincitrice la possibilità di partecipare al Workshop 10eLode, di accedere alla formazione di base LifeGate Edu e di essere promossa attraverso le piattaforme editoriali di LifeGate Way.Per la categoriaal miglior progetto verranno assegnati unun viaggio a Boston per partecipare al programma di accelerazione internazionale Boston Innovation Gateway; un percorso di affiancamento "Market Ignition" con Zest Investments.Da dieci anni il Myllennium Award ha premiato, con concreti riconoscimenti per il futuro professionale e formativo di giovani under 30 –La decima edizione rafforza l’impegno del Myllennium nel supportare giovani talenti mettendo protagonista al centro il merito quale requisito portante della valutazione e il criterio principe che guiderà la Giuria verso la scelta dei vincitori delle 10 sezioni: oltre a MySTARTUP, MySOCIALIMPACT e MySPORT|Startup, ci saranno MyBOOK per la Saggistica, MyREPORTAGE per il Giornalismo, MyJOB per le Opportunità di lavoro e formazione, MyCITY per Architettura/Street art, MyFRAME per il Cinema, MyMUSIC per la categoria Musica, MySPORT|Book e MySPORT|Job per i progetti di Dual Career, e la nuova sezione dedicata ad Arti e maestranze MyBRICKS.