Newlat Food continua a correre in Borsa, focus sull'M&A

(Teleborsa) -il titolo, gruppo italiano multi-brand del settore agro-alimentare e quotato su Euronext STAR Milan, dopo che ieri ha annunciato , storico gruppo alimentare con sede nel Regno Unito, per 700 milioni di sterline. Con l'acquisizione di Princes, Newlat Food raggiungerà un fatturato consolidato di circa 3 miliardi di euro e una forte posizione in nuove categorie nel mercato britannico.Inoltre, il gruppo alimentare guarda con attenzione all'Italia per, ha affermato ieri il presidente Angelo Mastrolia un'intervista a Class Cnbc.Ottima la performance di, che, con un. Il titolo ha chiuso ieri a 7,13 euro per azione, rispetto ai 6,34 euro di venerdì. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 7,573 e successiva a 7,843. Supporto a 7,303.