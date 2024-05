Newton Room, Balla (Boeing): "Studenti di oggi saranno i leader del futuro"

(Teleborsa) - Isono un potenzialein grado di gettare le basi per la formazione dei tecnici specializzati del futuro. E' quanto affermato da, Communication Manager di, a proposito dell'inaugurazuone della Newton Room di Fiumicino, un'aula dove gli studenti potranno conoscere le discipline STEM e l'alta tecnologia."Boeing collabora con l'onlus norvegeseda oltre dieci anni all'implementazione di un, quello della Newton Room, che prevede un'aula esperienziale dedicata alle discipline STEM. Collaborando con First Scandinavia abbiamo poi implementato queste aule Newton in diverse parti d'Europa. E,, è nata questache ci rende molto orgogliosi di essere qui oggi"."Gli studenti di oggi saranno i leader del futuro, saranno unper noi e per il settore aerospaziale. Per noi è molto importante che acquisiscano maggiore consapevolezza delle materie STEM proprio perché possono così cimentarsi con materie che non sono solitamente coperte dai curriculum universitari e accademici o scolastici, ma che possono però stimolare la loro curiosità verso qualcosa che ancora non conoscono e che possono scoprire. Da qui nasce l'idea della Newton Room".