Newton Room, Nunziata (AdR): "Sempre più vicini al territorio e ai giovani"

L'Aeroporto di Fiumicino diventa sempre di più uno spazio da vivere. Come sta cambiando?

(Teleborsa) - Uno spazio su misura, per avvicinarsi alloe, in un futuro più o meno lontano, aspirare anche a lavorare all'Aeroporto di Fiumicino. Per ilè questo il senso della, inaugurata stamattina presso il Terminal 1 Arrivi dello scalo romano e promossa da Boeing Italia e Aeroporti di Roma in collaborazione con la Onlus norvegese First Scandinavia."Le iniziative in campo sono tante, per l'Aeroporto di Fiumicino è un momento di grande traffico e questo ci fa piacere. Roma è particolarmente attrattiva e noi facciamo in modo di essere quanto più attenti al passeggero. Siamo stati particolarmente attenti nell'organizzazione della Newton Room, un'iniziativa della quale siamo orgogliosi volta ad avvicinare e appassionare i giovani allo studio delle materie tecniche e scientifiche"."Con questo progetto manifestiamo anche la nostra vicinanza al territorio di Fiumicino che ci ospita: vogliamo restituire alla comunità qualcosa di utile per il territorio. E, in tale scenario, questa ci sembra un'iniziativa importante. Un'iniziativa che avvicina i giovani di Fiumicino e del Lazio allo studio delle materie scientifiche, alle scuole dove queste materie si insegnano, ai percorsi professionali. Ci auguriamo che i giovani del territorio laziale, prima o poi, vengano a lavorare al Leonardo da Vinci. Ne saremmo orgogliosi, contenti, perché significherebbe aver raggiunto un obiettivo che ci prefiggiamo".