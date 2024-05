Newton Room, Troncone (AdR): "Mano tesa verso i giovani e la comunità territoriale"

(Teleborsa) - "È un progetto che guarda soprattutto alla tecnologia, all'innovazione, alle nuove scienze, ma sempre ponendo al centro il fattore umano che per noi rimane imprescindibile e che ha fatto, e sta facendo, il successo dell'aeroporto. Si tratta della prima Newton Room permanente in Italia, la prima in un aeroporto. È un progetto sul quale abbiamo lavorato per molti mesi e del quale andiamo molto fieri". È quanto ha affermato l'in occasione dell'inaugurazione presso il Terminal 1 Arrivi dell'Aeroporto di Fiumicino della Newton Room Roma, un'aula didattica high-tech esperienziale dedicata alle discipline Stem (Science, Technology, Engineering and Math), promossa da Boeing Italia e Aeroporti di Roma in collaborazione con la Onlus norvegese First Scandinavia."Fisicamente la Newton Room – prosegue– si trova proprio sulla colonna che conduce al nostro Innovation Hub, quindi è davvero un polo di innovazione, un faro di ispirazione sulle scienze tecnologiche, sulle materie STEM, ma soprattutto è una mano tesa verso i giovani e verso la nostra comunità territoriale. Speriamo, anzi siamo sicuri, che sarà anche fonte di ispirazione per tante ragazze che potranno avvicinarsi ancora di più a un mondo che non le vede rappresentate come noi riteniamo debbano essere. Questa sala sarà destinato in particolare ai giovani tra i 13 e i 16 anni delle scuole del territorio per creare ancora più armonia tra la nostra realtà e la comunità territoriale"."Questo è un concept che è stato ideato da First Scandinavia in partnership con Boeing. Boeing è un nome mitico dell'aviazione da sempre, è un soggetto con il quale lavoriamo su tanti progetti e quindi fa parte ancora una volta della nostra di volontà di fare sistema, di lavorare con i migliori nomi del mercato. Guardando questo risultato meraviglioso penso che sia una partnership che ha funzionato molto bene".