Opening Bell stonata per Wall Street

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

(Teleborsa) - Partenza debole per la borsa di Wall Street che riapre i battenti, oggi, dopo il lungo weekend festivo. Anche questa settimana l'attenzione degli investitori viene catalizzata dai dati americani e dalle prossime mosse dellaIn particolare, si guarda al, considerati la cartina di tornasole per interpretare le future mosse della banca centrale americana, in materia di. Le aspettative sono di un taglio dei tassi di interesse a settembre, dopo il leggero rallentamento ad aprile dell', ma le preoccupazioni per la forte crescita economica e la tenuta delhanno tolto un po’ di forza alle attese.Si muove in frazionale ribasso Wall Street, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,28%, mentre, al contrario, si muove intorno alla parità l', che continua la giornata a 5.312 punti. Sui livelli della vigilia il(+0,16%); poco sopra la parità l'(+0,33%).