Rottamazione quater, 31 maggio termine ultimo per la quarta rata

(Teleborsa) - L'ha ricordato che ilsarà il termine ultimo, per i contribuenti in regola con i pagamenti precedenti, per versare ladella Definizione agevolata delle cartelle, la cosiddetta. Per ciascuna rata la legge prevede la possibilità di avvalersi di ulteriori 5 giorni di tolleranza rispetto al termine previsto. Il pagamento sarà considerato tempestivo anche se effettuato entro il 5 giugno.L'Agenzia ha ricordato inoltre che in caso dio se il pagamento avviene oltre il termine ultimo o per importi parziali, si perderanno i benefici della misura agevolativa e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.