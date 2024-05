Sicily by Car, perfezionato acquisto di Nova Gratia e di Auto Dalmacija

Sicily by Car

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan tra i principali operatori nel settore dell’autonoleggio leisure a breve e medio termine, ha perfezionato in data odierna l’acquisto del 100% del capitale sociale di Nova Gratia d.o.o. e di Auto Dalmacija d.o.o., entrambe società di diritto croato con sede a Trogir (Croazia), essendosi verificate tutte le condizioni sospensive.L'operazione, spiega una nota, è altamente strategica e consente a Sicily by Car di compiere un ulteriore passo avanti nel processo di internazionalizzazione su scala europea in Paesi ad alto valore aggiunto sia per il noleggio leisure sia per il B2B.Le due realtà acquisite, grazie alla lungimiranza dei fondatori che hanno maturato un expertise di oltre 15 anni nel settore, condividono con il Gruppo SBC l’eccellenza in termini di qualità del servizio, dimensionamento della flotta e presenza geografica.