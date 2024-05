Snam, nuova linea di credito Sustainability-linked da 1 miliardo di euro

Snam

(Teleborsa) -, società di infrastrutture energetiche quotata su Euronext Milan, ha firmato una, per un importo totale di, conforme al nuovo Sustainable Finance Framework di Gruppo pubblicato lo scorso febbraio.La linea di credito, di tipo, ha una scadenza di tre anni ed è collegata a specifici obiettivi di sostenibilità il cui raggiungimento da parte di Snam determina il margine applicabile al finanziamento."Questa nuova linea di credito Sustainability-linked ambisce ad integrare ulteriormente la nostra strategia finanziaria con i target di sostenibilità del Gruppo e con l'impegno che l'azienda si è posta di raggiungere la neutralità carbonica entro il 2040 - ha detto il- In aggiunta, contribuisce al raggiungimento dell'obiettivo di ottenere l'85% del funding totale da finanza sostenibile entro il 2027".La linea di credito è stata concessa da: BNL, che hanno agito in qualità di Joint Mandated Lead Arrangers e Bookrunner.