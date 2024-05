Stellantis, l'annuncio di Tavares ai sindacati: 500 ibrida a Mirafiori e Jeep a Melfi

(Teleborsa) - Stellantis produrrà la 500 ibrida a Mirafiori dal 2026 e in tempi brevi arriverà la Jeep Compass a Melfi. Sono queste le due novità principali annunciate ai sindacati dall'. "L'ambizione condivisa con il governo italiano di raggiungere un milione di veicoli prodotti in Italia entro il 2030 – ha detto l'ad nel secondoper discutere dell'assegnazione di modelli negli stabilimenti italiani fino al 2030 e oltre – avrà bisogno di un ambiente imprenditoriale favorevole, attualmente condizionato dalle incertezze dell'elettrificazione e dalla forte concorrenza con i nuovi operatori del mercato".Il Ceo di Stellantis ha condiviso con i sindacati il principio della flessibilità produttiva nei confronti delle incerte tendenze dell'elettrificazione. Tavares ha annunciato ufficialmente la decisione di sviluppare unaa partire dal primo trimestre 2026 che sarà prodotta nello stabilimento di Mirafiori, e l'allocazione di una nuova versione ibrida dellanello stabilimento di Melfi che si aggiungerà ai 5 modelli già assegnati.Secondo quanto riferito daci sarà un nuovo modello nel 2027 oltre all'Questi annunci si aggiungono a quelli recenti relativi a una nuova generazione di batterie per la Fiat 500e e all'estensione della produzione della Fiat Panda ibrida a Pomigliano oltre il 2029, in base alle norme Ue. La fornitura di questi nuovi modelli ibridi contribuirà positivamente al carico di lavoro dello stabilimento di Termoli e degli impianti e-Dct e trasmissioni di Mirafiori per i prossimi anni. Con il successo del piano annunciato, Stellantis avvierà un processo di rinnovamento generazionale della forza lavoro, con l'assunzione di giovani lavoratori soprattutto a Mirafiori. Tavares ha ricordato l'importanza di offrire auto accessibili e di alta qualità ai clienti italiani, il che implica un lavoro sulla competitività di Stellantis insieme ai suoi fornitori e alle Istituzioni italiane. Stellantis sta già lavorando sui fattori interni all'azienda, ma restano da affrontare quelli esterni, come il costo dell'energia, la rete di ricarica per i Bev e gli strumenti di supporto al mercato, oltre alle attività per incoraggiare la conversione e la riqualificazione."Lo sappiamo tutti – ha detto il– che un milione di veicoli sono una soglia molto importante, assolutamente necessaria ma non sufficiente perché il delta tra produzione auto e immatricolazioni, nel nostro paese, è il più alto d'Europa, cioè il divario tra quello che immatricoliamo e quello che produciamo ogni anno. Siamo l'unico paese con un'unica casa automobilistica, altri paesi europei hanno almeno da quattro a sette case automobilistiche. Mi auguro – ha sottolineato – che l'Ad abbia illustrato un piano di sviluppo con nuovi modelli elettrici, ma anche ibridi, a cominciare dallo stabilimento di Mirafiori, Melfi, Polignano, Cassino e che nel tempo si possa insediare accanto a questi qualche altra casa automobilistica, affinché la produzione di auto torni ad un livello tale da poter sostenere la filiera dell'automotive italiana, che è un orgoglio del made in Italy nel mondo". Il ministro ha poi fatto riferimento all'ex stabilimento Fiat di Termini Imerese: "un sito interessante, perché – ha detto Urso – ha ancora una struttura per produrre auto. Case automobilistiche cinesi, ma non solo, stanno visitando diversi siti produttivi del nostro paese perché ritengono che l'Italia possa essere particolarmente attrattiva per realizzare modelli innovativi nel settore delle auto e dei veicoli commerciali. Certamente siamo attrattivi perché abbiamo un mercato interno da colmare, perché abbiamo una filiera della componentistica straordinaria, perché vi è un ecosistema di università, centri di ricerca e di design che ha fatto nel tempo dell'auto italiana un modello nel mondo".in particolare per l'assegnazione della 500 ibrida a Mirafiori, anche se restano da affrontare diverse tematiche che richiedono il coinvolgimento del governo. Per questo i sindacati chiederanno un incontro con Palazzo Chigi con Stellantis per definire in un piano scritto con i dettagli delle produzioni per i singoli stabilimenti per arrivare all'obiettivo di un milione di veicoli. "È una prima risposta importante per Torino, ma servono altri incontri per definire la produzione degli altri stabilimenti italiani. L'obiettivo del milione di veicoli è subordinato ad aspetti da discutere con il governo in un tavolo dedicato come costi dell'energia e incentivi", ha dettoUn incontro con "luce ed ombre" secondo"Alcune decisioni spettano a Stellantis, altre al governo. Per questo – ha detto Palombella – chiederemo con forza un incontro nei prossimi giorni con la Presidenza del Consiglio"."È stato un incontro con aspetti positivi come l'impegno ad affrontare tema delle condizioni di lavoro negli stabilimenti, ma a livello produttivo c'è ancora un'assoluta indeterminatezza e Stellantis lega l'obiettivo di un milione di veicoli alle decisioni che prenderà il governo", ha detto"Il quadro è meno fosco rispetto al passato ora tocca al governo decidere se proseguire con le polemiche o passare ai fatti", ha sottolineato