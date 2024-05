Zurich amplia offerta multiramo con nuova soluzione a scadenza

(Teleborsa) -potenzia la flessibilità della propriaintroducendo unaper i clienti di Zurich e Zurich Bank, con l’obiettivo di preservare il valore del proprio capitale e di ottenerenell’orizzonte temporale di sette anni.La soluzuioni, distribuita dalla rete agenziale di Zurich, e, distribuita dai consulenti finanziari di Zurich Bank, prevedono l’allocazione delnellaguidata di fondi a scadenza enella gestione separataLa linea guidata è composta dadiversificati per profilo di rischio, caratterizzati da un’esposizione acon scadenza a sette anni. Le nuove soluzioni coniugano, inoltre,attraverso l’esposizione conInvestment Grade, High Yield e Subordinati di primarie società finanziarie.A tutela degli investimenti dei propri clienti, Zurich completa l’offerta condi asset allocation ed eventualea cura di Zurich Investments Life.Ideate per accompagnare i clienti in un contesto di evoluzione dei mercati finanziari con una soluzione vantaggiosa e sicura, le nuove linee beneficiano di un: sui titoli governativi italiani, ovvero sulla quasi totalità dell’investimento della nuova Linea, si applicherà"Nell’attuale scenario di mercato, in cui prevalgono le aspettative di un’evoluzione costante verso una fase di maggior distensione, abbiamo voluto potenziare ancor più la nostra gamma di soluzioni multiramo flessibili: la nuova linea a scadenza rappresenta una soluzione semplice e chiara, capace di tutelare il capitale investito e di offrire rendimenti interessanti ai risparmi dei nostri clienti sfruttando anche i vantaggi fiscali associati all’investimento in titoli governativi italiani", spiega, CEO di Zurich Investments Life, aggiungendo "con l’introduzione di queste linee a scadenza, presentiamo una soluzione d’investimento innovativa che si pone l’obiettivo di cogliere in modo efficiente le opportunità offerte dal mercato grazie alla forza ed alla consolidata expertise del Gruppo Zurich. Potremo sfruttare, poi, il grande potenziale sinergico tra rete agenziale e consulenti finanziari, così da offrire queste nuove soluzioni ad una platea sempre più ampia di risparmiatori.”