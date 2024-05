Anglo American respinge richiesta di BHP di proseguire trattative per acquisizione

Anglo American

(Teleborsa) -ha avanzata questa mattina daper. Una settimana fa, Anglo aveva concesso a BHP una proroga di una settimana fino alle 17:00 della giornata odierna, 29 maggio 2024, per presentare un'offerta vincolante, dopo aver rifiutato una terza proposta di acquisizione per le difficoltà di esecuzione dell'operazione proposta."La proposta BHP prevede la stessadelle proposte precedentemente respinte il 26 aprile 2024 e il 13 maggio 2024 - ricorda Anglo in una nota - Ciò comporta un'offerta total share per Anglo American da parte di BHP, con l'obbligo per Anglo American di completare due distinte scissioni della sua intera partecipazione in Anglo American Platinum Limited e Kumba Iron Ore Limited agli azionisti di Anglo American, prima dell'acquisizione".L'obbligo di perseguire due scissioni contemporanee di società quotate insieme a un'acquisizione e il carattere intercondizionato delle tre operazioni "", viene sottolineato.Viene reso noto che il 28 maggio BHP ha presentato unlimitate in termini di portata, impatto e durata e che secondo BHP avrebbero supportato le approvazioni normative. "Questo approccio non affronta sufficientemente il fatto che gli azionisti di Anglo American sopporterebbero un'esecuzione sproporzionata e valuterebbero i rischi e l'incertezza per un periodo prolungato", viene commentato.È probabile che la complessa struttura proposta da BHPper essere implementata, durante i quali ci sarebbero rischi materiali per completamento e incertezza sul valore offerto agli azionisti di Anglo American, indipendentemente dal fatto che le approvazioni normative vengano infine ricevute o meno."Nel complesso, BHP non ha affrontato le preoccupazioni fondamentali del board relative al rischio di esecuzione sproporzionato associato alla struttura proposta e al valore che alla fine verrebbe consegnato agli azionisti di Anglo American - viene evidenziato - Prendendo in considerazione anche il feedback dettagliato derivante dall'ampio impegno del board con gli azionisti e le parti interessate di Anglo American, il board ha quindi cdella scadenza".