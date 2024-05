Avvio in rosso per il mercato americano

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

(Teleborsa) - Partenza negativa per la borsa di Wall Street con lo sguardo degli investitori rivolto a venerdì quando verrà reso noto il dato dell'inflazione PCE americana, attentamente osservato dalla Federal Reserve. Mentre da un lato gli addetti ai lavori danno per scontato che la prossima settimana la BCE annuncerà un taglio del costo del denaro, dall'altro sono convinti che la Fed prenderà tempo.Il, ha detto che la banca centrale americana dovrebbe aspettare di vedere progressi significativi sull’inflazione, prima di tagliare i tassi d’interesse.In una sessione caratterizzata da ampie vendite, ilaccusa una discesa dello 0,90%; sulla stessa linea, giornata negativa per l', che continua la seduta a 5.264 punti, in calo dello 0,79%. In ribasso il(-0,79%); sulla stessa linea, in rosso l'(-0,76%).