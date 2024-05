BCC Banca Iccrea colloca covered bond da 750 milioni di euro

(Teleborsa) -ha concluso oggi con successo il collocamento di un nuovo Covered Bond destinato a investitori istituzionali per un ammontare di 750 milioni di euro e scadenza 10 anni a valere sul proprio programma di Obbligazioni Bancarie Garantite da 10 miliardi di euro.Il lancio dell’emissione, spiega una nota, ha ricevuto unacon richieste che sono arrivate a(oltre 4 volte l’offerta iniziale di 500 milioni di euro)Proprio la forte domanda da parte degli investitori ha permesso sia di incrementare l’ammontare inizialmente offerto (da 500 a 750 milioni di euro) che di abbassare il livello finale di spread a mid-swap +68 bps, con una riduzione di 10 bps rispetto alle condizioni di lancio iniziali.L’emissione ha avuto la seguente ripartizione geografica: Italia (15%), Germania, Austria e Svizzera (31%), Regno Unito e Irlanda (22%), Paesi Nordici (14%), Paesi Iberici (7%), Benelux (4%), Asia (4%) e Francia (3%). In termini di tipologia di investitori il 45% è stato allocato a fondi, il 38% a banche, l’11% a istituzioni e banche centrali, il 3% ad assicurazioni e fondi pensione ed il restante 3% ad altri investitori.Si tratta della(Premium) realizzata dal Gruppo BCC in conformità alla nuova direttiva europea il cui recepimento si è perfezionato in Italia lo scorso 30 marzo 2023.Il titolo, quotato presso il Luxembourg Stock Exchange, ha un rating atteso di Aa3 (Moody’s), una cedola a tasso fisso pari al 3,50% e scadenza giugno 2034. Il rendimento del titolo si colloca 37 bps al di sotto del BTP di pari durata.Le obbligazioni, emesse a valere sul programma di Covered Bond di BCC Banca Iccrea daEuro 10,000,000,000 sono ECB Eligible e LCR Level 1.Il collocamento dell’emissione è stato curato in qualità di Joint Bookrunners da Barclays (co-arranger del programma insieme a BCC Banca Iccrea), Crédit Agricole CIB, DZ Bank, Santander e Unicredit., ha aggiunto: “Siamodi raccolta sul mercato istituzionale,realizzata da gruppi bancari italiani negli ultimi 3 anni sul segmento delle Obbligazioni Bancarie Garantite. Larappresenta un ulterioree ci permetterà di avere ulteriori importanti risorse a supporto delle comunità locali e territori di riferimento".