Caro energia, Agici: "Nel 2024 bolletta da 600 milioni di euro per l'idrico"

(Teleborsa) - Sono passati oltre due anni dall'inizio del conflitto russo-ucraino che ha stravolto il mercato delle forniture di energia. A risentirne di più tra i cosiddetti "energivori", le imprese caratterizzate dal più alto fabbisogno energetico del Paese, vi sono le utilities dell'idrico. Nel 2019, prima della pandemia da Covid-19, le imprese di servizio idrico avevano una spesa energetica pari a 300 milioni di euro, saliti esponenzialmente a 800 milioni di euro nel 2023, con la stima di un ribasso a 600 milioni per il 2024. Queste sono alcune delle evidenze presentate danel corso deltenutosi oggi al Tecnopolo di Reggio Emilia, organizzato daUn'occasione per approfondire l'importanza strategica dell'efficienza energetica per i gestori del servizio idrico integrato, con ricadute dirette sulla qualità del servizio, sull'ambiente e sui cittadini, fruitori di questo servizio essenziale."Le utilities italiane che operano nell'idrico – ha commentato– utilizzano ogni anno oltre 6 Twh di energia, un consumo che supera quello annuale di tutti i treni della Penisola. Il conflitto russo-ucraino, in corso da ormai due anni, ha stravolto le logiche di business di questi operatori che, nonostante i numerosi interventi delle istituzioni nazionali ed europee per calmierare i prezzi, hanno visto impennare il costo dell'energia: da 300 milioni di euro nel 2019 a 800 milioni di euro nel 2023, con una previsione di 600 per il 2024. Complessivamente, nel periodo 2020 – 2024, il caro energia per le utilities idriche è stato pari a 2,8 miliardi di euro, l'equivalente di quanto investono tutti gli operatori in un anno. Per ridurre ulteriormente il caro energia e liberare risorse finanziarie utili a sviluppare le reti idriche del Paese la chiave sarà lo sviluppo delle rinnovabili, immuni alla volatilità di prezzo dei mercati energetici: per farlo, però, è fondamentale rimuovere limiti e moratorie al fine di snellire gli iter autorizzativi in merito, che rappresentano oggi oltre il 20% del costo di investimento".