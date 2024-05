Denaro su DICK'S Sporting Goods, mercato premia la trimestrale

Dick's Sporting Goods

(Teleborsa) - Grande giornata per, che sta mettendo a segno un rialzo del 15,99%, dopo aver alzato le previsioni su vendite e profitti annuali.In particolare, l’trimestrale è stato pari a 275 milioni di dollari, ovvero 3,30 dollari per azione, rispetto ai 305 milioni di dollari, (3,40 dollari per azione), dell’anno precedente. Il dato èche parlavano di 2,95 dollari.Lesono salite a 3,02 miliardi di dollari, rispetto ai 2,94 miliardi di dollari previsti, in crescita di circa il 6% dopo i 2,84 miliardi di dollari dell’anno precedente.Dick’s ha aumentato le. Il rivenditore si aspetta ora che gli utili per azione siano compresi tra 13,35-13,75 dollari, rispetto al precedente range compreso 12,85-13,25 dollari. Le stime degli analisti erano per 13,25 dollari. I ricavi per l’intero anno saranno compresi tra 13,1 e 13,2 miliardi di dollari, in linea con le stime di consensus (13,16 miliardi di dollari).Comparando l'andamento del titolo con l', su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +19,99%, rispetto a -0,82% dell').Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 215,8 USD. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 233,1. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 250,3.