Estrima, downgrade a Hold di Equita con taglio significativo del target price

Equita

Estrima

(Teleborsa) -ha tagliato a "" lasul titolo, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nel settore della micro-mobilità elettrica con il veicolo Birò, con ilportato aper azione (-69%) in seguito alla pubblicazione di risultati FY23 peggiori delle attese e dell'annuncio di un piano di ristrutturazione.Il downgrade è motivato principalmente da:sul FY24-25 e il calo di attività del primo quadrimestre; ildi breve e medio termine dopo quello già operato nel 2H23; gli elementi di incertezza sul raggiungimento dell'equilibrio finanziario.Gli analisti scrivono che i risultati 2023 mostrano un marginale miglioramento dell'EBITDA, sebbene al di sotto delle attese, che rimane in territorio negativo per la performance del business della mobilità. Lesi sono acuite nel corso dei primi mesi del 2024 con una contrazione dei volumi (che dovrebbe essere a doppia cifra %) che ha provocato un deterioramento della PFN (la quale richiede quindi una manovra finanziaria)."Dall'IPO, l'espansione della rete di distribuzione di Birò in nuove città europee non si è tradotta in volumi/ricavi significativi e si è quindi reso necessario un riassetto dei costi - si legge nella ricerca - Inoltre, ile l'accesso al credito/capitale di rischio si è ridotta".