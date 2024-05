Eventi e scadenze del 29 maggio 2024

Martedì 28/05/2024

Mercoledì 29/05/2024

(Teleborsa) -- Oltre 700 esperti provenienti da 5 continenti e 75 nazioni si riuniranno a Buttrio (Udine) per la quinta edizione del Danieli InnovAction Meeting, un evento di rilevanza mondiale che mira a disegnare il futuro della siderurgia e della produzione dei metalli- Beige Book- Moneta e altre informazioni sul bilancio delle IFM residenti in Italia08:15 -- Palazzo San Macuto - La Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale svolge l'audizione di rappresentanti dell'Ufficio parlamentare di bilancio (UPB) sulle tematiche relative allo stato di attuazione e alle prospettive del federalismo fiscale09:00 -- Centro Congressi Eni, Roma - Il convegno "SAF, the bet to win" per la sostenibilità nel settore dell’aviazione, ha come obiettivo valorizzare l’importanza di una collaborazione tra istituzioni, aziende e operatori del settore per uno sviluppo più sostenibile. Interverranno, tra gli altri, il Presidente e il DG di ENAC, l'AD di ADR e il Viceministro Bignami09:30 -- Milano - L'edizione 2024 del Report, organizzata da ES Energy & Strategy e dal Politecnico di Milano, analizzerà il raggiungimento degli obiettivi relativi alle energie rinnovabili in Italia, considerando sia gli aspetti tecnologici e di mercato che quelli normativi. Interverranno, tra gli altri, i Presidenti di GSE, Elettricità Futura e ARERA10:00 -- Palazzo San Macuto - Il Copasir - Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica - svolge l'audizione del direttore dell’Agenzia informazioni per la sicurezza esterna (AISE), Giovanni Caravelli10:00 -- Auditorium Enel, Roma - Evento promosso da Enel e Fondazione Symbola per mostrare i punti di forza del nostro Paese in tema di transizione verde. Parteciperanno, tra gli altri, Ermete Realacci, Presidente Fondazione Symbola, e Nicola Lanzetta, Direttore Italia Enel10:00 -- Hotel St. Regis Rome - All'appuntamento istituzionale di Altagamma, dal tema quest'anno “Pensare con le mani: i lavori manifatturieri oggi” interverranno, tra gli altri, il Presidente di Altagamma, il Ministro Urso, i CEO di Bulgari e di Cucinelli e il Chairman e CEO di Fendi10:15 -- Montecitorio - Il Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, incontra il Ministro degli Affari esteri della Repubblica del Kirghizistan, Zheenbek Kulubaev11:00 -- Palazzo Chigi - Convocazione del Consiglio dei Ministri11:00 -- Presentazione del rapporto Analisi Congiunturale dell'economia presso la Camera dii Commercio di Roma12:00 -- Terrazza Palestro, Milano - Presentazione ufficiale del prossimo Forum di Scenari Immobiliari che avrà come tema guida i “NEW HORIZONS”. A illustrare il programma del convegno e i principali trend che verranno approfonditi quest’anno dai protagonisti del mercato immobiliare sarà Mario Breglia (Presidente e Fondatore - Scenari Immobiliari)15:00 -- Centro Congressi Fondazione Cariplo, Milano - La Spring Conference 2024 Macro Trends in Financial Markets avrà come focus nuove regole sui Green Bond Europei, Capital Market Union ed Euro digitale. Saluti di apertura di Massimo Mocio, Presidente ASSIOM FOREX15:00 -- Carlos Tavares, CEO di Stellantis, parteciperà a una "fireside chat" in occasione della Bernstein 40th Annual Strategic Decisions Conference16:30 -- Sede Luiss, Roma - Alla conferenza di Leonardo parteciperanno, tra gli altri, Alfredo Mantovano, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, Paola Severino, (Presidente Luiss School of Law), Bruno Frattasi (DG ACN, Agenzia per la cybersicurezza nazionale) e Lorenzo Mariani (Condirettore Generale Leonardo)17:00 -- Trento - Inaugurazione del Centro di Eccellenza di Trento di PwC Italia. Interverrà, tra gli altri, Giovanni Andrea Toselli, Presidente e AD PwC Italia17:00 -- Camera dei deputati - Il Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, partecipa alla Cerimonia conclusiva del progetto “Dalle aule parlamentari alle aule di scuola. Lezioni di Costituzione”17:30 -- Museo sella Scienza e della Tecnologia Leonardo Da Vinci, Milano - Prenderanno parte all'evento, Bill de Blasio (Sindaco di New York dal 2014 al 2021), Franco Bernabè,(Presidente di Techvisory), Stefano Ciurli (Head of global Services Enel), Filippo Ligresti (Dell Technologies Italia) e Andrea Fumagalli (Partner manager di Nvidia Italy, Spain & Portugal)- Asta BOT- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Bilancio- CDA: Approvazione del progetto di bilancio di esercizio e approvazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Bilancio- Assemblea: Bilancio- CDA: Bilancio- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Approvazione dell’informativa finanziaria al 31 marzo 2024- Risultati di periodo