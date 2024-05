Fiducia consumatori e imprese: "luci e ombre, prevale incertezza", i commenti

(Teleborsa) - "a maggio restituisce un quadro di aspettative prive di una direzione sicura. Il sentiment continua a oscillareQuesto il commento dell’Ufficio Studi diai dati Istat di oggi. "nel complesso, un atteggiamento meno favorevole, maIl moderato recupero della fiducia tra gli operatori del manifatturierodei livelli di produzione, anche se al momento il recupero non sembra interessare le imprese di beni di consumo. La scarsa vivacità della domanda sembra confermata anche dalla stabilità della fiducia tra gli operatori del commercio, con segnali negativi provenienti dalle piccole imprese".Tra i servizi di mercato "Si confermano, infatti, attese favorevoli per i prossimi mesi, dato che, letto alla luce di un andamento brillante nel trimestre gennaio-marzo, lascia ben sperare per la stagione estiva. Le famiglie sembrano tornare a guardare con più fiducia al contesto in cui si trovano ad agire, fenomeno che, tuttavia, non può essere acquisito comepermanente, vista la continua alternanza di segni più e meno. La riduzione del potere d’acquisto della ricchezza finanziaria pesa suisul clima dia maggioDa un lato il processo di rientro dell’inflazione sostiene la fiducia dei consumatori, in uno scenario di progressiva normalizzazione dei prezzi che dovrebbe proseguire nei prossimi mesi. Dall’altro, preoccupano isul fronte della fiducia delle imprese, in particolare nella manifattura e nelle costruzioni, comparto che sconta il caosCosìin una nota.L’indice dei consumatori - si legge - ", e a maggio torna a collocarsi sul valore medio dell’ultimo anno, comunque al di sotto dei livelli toccati ad inizio 2022. Nonostante la frenata della corsa dell’inflazione, le famiglie si mostrano dunque prudenti e nei prossimi mesi potrebbero essere portate ad aumentare gradualmente la loro propensione al risparmio, smorzando la spinta che il recupero del potere d’acquisto fornirà alla spesa per consumi. Ma bisognerà attendere, probabilmente, la seconda parte dell’anno per assistere a qualche segnale più significativo".La fiducia delle imprese, invece, a maggio "registra la seconda flessione consecutiva. A vedere peggiorare il clima sono le piccole imprese del commercio al dettaglio, soprattutto per la valutazione negativa sulle vendite correnti, a cui si contrappone una discreta aspettativa di miglioramento futuro. I servizi turistici registrano una sostanziale stabilità, mentre si registrano peggioramenti, da due mesi consecutivi, per il clima di fiducia delle imprese manifatturiere e delle costruzioni. Quest’ultimo comparto, in particolare, vede l’indice scendere a un livello tra i più bassi degli ultimi tre anni, segnale evidente dell’impatto negativo della questione Superbonus, che ha messo in difficoltà numerose imprese e che - se le difficoltà dovessero tramutarsi in chiusure di attività - rischia di ‘contagiare’ negativamente tutta l’economia, a partire dalla domanda interna. Che rimane, a nostro avviso, il fronte su cui concentrare gli sforzi, in un quadro economico condizionato dalle tensioni internazionali e dal rallentamento delle attività manifatturiere ed edilizie". Per questo - conclude la nota - "auspichiamo che a giugno si concretizzino finalmente leAnche il Codacons parla diFinalmente l’indice relativo alle famiglie, dopo due cali consecutivi, torna a salire a maggio, e tutte le componenti registrano un incremento sul mese precedente, ad eccezione dei giudizi sul bilancio familiare – spiega il Codacons – Andamento diverso per le imprese, con l’indice che a maggio segna il secondo calo consecutivo, portandosi sul valore più basso da novembre 2023.A incidere sul rialzo delle aspettative dei consumatori è sicuramente l’andamento dei prezzi al dettaglio, con l’inflazione che registra un sensibile contenimento rispetto allo scorso anno, e soprattutto il miglioramento sul fronte delle bollette e delle tariffe energetiche – afferma il– Un generalizzato ottimismo che però non si riscontra nel settore delle imprese, dove il calo della fiducia preoccupa perché potrebbe avere effetti sugli investimenti e sull’occupazione.Ancheparla di "Dopo il calo di marzo e aprile si torna al livello di gennaio, 96,4, lievemente inferiore a quello di marzo, pari a 96,5. Anche analizzando le componenti, l'andamento è discordante. Se c'è un logico e scontato miglioramento rispetto ai pessimi dati di aprile, nel confronto con marzo o con gennaio i dati divaricano: migliora il giudizio sulla situazione economica dell'Italia, ma peggiorano le attese" afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, commentando il dato Istat sulla fiducia dei consumatori di maggio."Oscillanti anche i dati sulla situazione economica della famiglia.onclude Dona."Il secondo calo consecutivo del clima di fiducia delle imprese registrato dall'Istat ci inquieta ma rispecchia quanto risulta dal rapporto quotidiano con i nostri associati. In particolare, a far pendere la bilancia dal verso negativo sono le dinamiche dei servizi e soprattutto delle costruzioni. Le costruzioni scontano sicuramente i pasticci sui bonus edilizi che incidono sulle attivita' e sulle aspettative delle imprese", afferma la CNA in un comunicato commentando i dati Istat."Si spera che le attività legate al Pnrr e al tema della direttiva casa green possano invertire la situazione - prosegue la Confederazione - Purtroppo le consuete lungaggini burocratiche non aiutano a rendere concreti piani e progetti. Lo stanno dimostrando i ritardi nell'emanazione dei decreti attuativi del provvedimento sull'autoproduzione da fonti rinnovabili, una nostra proposta inserita nel programma Transizione 5.0, per cui chiediamo un'accelerazione che consenta di