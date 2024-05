Fine Foods, ok assemblea a bilancio 2023 e cedola. Nominato nuovo CdA

Fine Foods & Pharmaceuticals

(Teleborsa) - L’Assemblea degli Azionisti diha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, nonché la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione e ha presentato il Bilancio Consolidato del Gruppo Fine Foods, nonché la Dichiarazione Consolidata di Carattere Non Finanziario, riferiti al medesimo esercizio.Quanto alla destinazione del risultato di esercizio, l’Assemblea ha deliberato di coprire la perdita interamente tramite l’utilizzo della “Riserva avanzo di Fusione”.I soci hanno altresì approvato la distribuzione un dividendo unitario nella misura di Euro 0,12 al lordo delle ritenute di legge ove applicabili, per ciascuna delle azioni della Società in circolazione ai soci titolari di azioni aventi diritto al pagamento alla data prevista di godimento, per un importo massimo complessivo di Euro 3.300.000,00, utilizzando la “Riserva avanzo di Fusione”.L’Assemblea ha provveduto inoltre allae del nuovo Collegio Sindacale.Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi successivamente all’Assemblea, ha conferito deleghe operative al Presidente Marco Francesco Eigenmann e al Consigliere Giorgio Ferraris, nominandolo Amministratore Delegato e CEO.