Giustizia, via libera del Cdm alla riforma: carriere separate per i magistrati e novità per il Csm

(Teleborsa) - "È un provvedimento epocale, la separazione delle carriere è una tesi che sostengo da 25 anni: attua il principio fondamentale delvoluto da Vassalli, mutuato dall'ordinamento anglosassone". Lo ha dichiarato il ministro della giustizia,, nel corso della conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri che ha dato il via libera allasulle"Ildella riforma - ha spiegato Nordio - è la: questo organo di autogoverno della magistratura in questi ultimi anni, non solo a detta mia o altri esponenti della maggioranza, ma di moltissimi magistrati, non ha dato buona prova di sé e scandali come quelli dio di altri hanno eccitato le varie proteste" che non hanno portato a "rimedi a quelli della". "Interrompere questo legame" che "ha portato a tutta una serie di anomalie è stato il nostro compito principale, attraverso il", ha aggiunto."La magistratura costituisce unda ogni altro potere, ed è composta dalla magistratura dellae da quella della", ha proseguito Nordio leggendo l'incipit della riforma della giustizia approvata in Cdm. "Abbiamo dato rilevanza costituzionale anche al fatto che la magistratura requirente è, deve essere e resterà indipendente da qualsiasi interferenza del potere esecutivo, da qualsiasi pressione di altri organismi – ha sottolineato il ministro –, gode e godrà delle stesse garanzie di indipendenza della magistratura giudicante".Con l', ha dichiarato ancora il ministro della Giustizia, "il discorso è e deve essere sempre aperto, noi accettiamo le, sono il sale della democrazia, accettiamo contributi e suggerimenti ma anche loro devono accettare un principio fondamentale che la volontà popolare è sacra e si esprime attraverso le elezioni. E se ci viene dato mandato di separare le carriere noi obbediamo alla sovranità che appartiene al popolo, secondo quello che è scritto nella Costituzione".Il presidente dell'Anm,, ha intanto convocato “in via d’urgenza” laquesto pomeriggio. All'ordine del giorno: “Approvazione del Consiglio dei ministri del disegno di legge costituzionale in materia di ordinamento giurisdizionale e per l’istituzione della Corte disciplinare. Valutazioni e iniziative”. L'Associazione dei magistrati ha più volte ribadito la sua contrarietà alla riforma.