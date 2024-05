Gli investimenti nelle società quotate in Italia: lo stato dell'arte e le prospettive future

(Teleborsa) - Si è svolto presso l’Auditorium Grande dil’undicesima edizione del convegno dedicato agliin Italia, promosso dain collaborazione con Università Bocconi. Al centro degli approfondimenti di quest’anno, le possibili soluzioni per ilfinanziari, e l’importanza di promuovere una politica industriale pere, dunque, la competitività del nostro Paese.La ricerca evidenzia che lasia un tema condiviso a livello europeo, ma molto più marcato in Italia:, gli investitori istituzionali domestici rappresentavano a fine 2023, un dato decisamente sotto la media europea, nonostante la redditività del mercato italiano sia molto alta.Questo conferma unanelle compagini sociali delle quotate italiane, con conseguenti impatti significativi in termini di performance nei periodi di stress dei mercati, a causa della maggiore volatilità degli investimenti esteri rispetto a una significativa stabilità da parte di quelli domestici.Gli interventi che hanno seguito la presentazione sono stati numerosi e puntuali., amministratore delegato di, ha evidenziato che ladiffusa nel nostro Paese ha comportato: metà della disponibilità dei risparmiatori infatti è gestita in beni immobiliari, mentre una componente significativa rimane statica sui conti correnti.si è focalizzato invece sul"Il sistema di vigilanza non è un 'sanzionificio' - ha puntualizzato l’onorevole - . E' indispensabile che il mercato capisca che lavora con il mercato e non contro il mercato". Secondo l’onorevole lo sforzo del governo è orientato nel, che potrà stimolare la crescita grazie ad una dinamica collaborazione fra pubblico e privato.Anche l’intervento di, Commissario Consob, è stato incentrato sull’, anche se in un’ottica europea. Secondo il commissario infatti "ricapitalizzare l'Europa e l'Italia deve essere prioritario per la prossima legislatura europea. Il mercato dei capitali - ha affermato- è lo strumento, insieme alle sue regole e al set di vigilanza, non il fine"., amministratore delegato di., si è concentrato sull'operato del governo. "Siamo molto indietro rispetto ad altri Paesi europei. Bene, quindi, che il Governo ed il Parlamento stiano seguendo quello che avevamo chiesto nel Manifesto: dare nuova linfa ai PIR e creare un fondo di fondi. Freni e Centemero hanno confermato che questo veicolo sta per partire, quindi ci aspettiamo un primo passo per creare una serie di fondi specializzati sulle piccole e medie imprese".In conclusione l’intervento di, fondatore e amministratore delegato di, ha sottolineato l’altissimo potenziale del mercato italiano, sottolineando che il rapporto costo-beneficio rappresentato dalla competenza di un ingegnere è uno dei più vantaggiosi in assoluto.