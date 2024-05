Goldman Sachs Alternatives raccoglie oltre 20 miliardi di dollari per il Direct Lending Senior

Goldman Sachs

(Teleborsa) -ha annunciato il, l'ultimo fondo di una serie di veicoli flagship di direct lending large-cap di tipo Senior. Il Fondo ha raggiunto un capitale totale pari a 13,1 miliardi di dollari, compresi i commitment azionari degli investitori, asset financing di lungo periodo e l'impegno di bilancio assunto daa fianco del Fondo.La raccolta si è chiusae rappresenta il più grande fundraising della strategia Loan Partners sin dal suo lancio nel 2008, si legge in una nota. Il capitale è stato raccolto presso investitori esistenti e nuovi, oltre che da significativi investimenti da parte di Goldman Sachs e dei suoi dipendenti.Oltre al capitale raccolto dal Fondo, Goldman Sachs Alternatives ha annunciato il closing per oltre 7 miliardi di dollari dei conti gestiti per il direct lending senior large-cap e per 550 milioni di dollari dei veicoli di co-investimento affiancati alla strategia Loan Partners V, per unin termini di capitale raccolto.La raccolta si inserisce in un contesto caratterizzato da una serie di opportunità significative nel settore del direct lending senior, trainate dall', dal momento che il dry powder del private equity è ai massimi storici e gli sponsor si stanno impegnando a restituire il capitale agli investitori. Ad oggi, il fondo Loan Partners V ha già investito o impegnato 4 miliardi di dollari in 37 società in portafoglio.