Gruppo Uvet, crescita a doppia cifra nel 2023 e outlook positivo sul 2024

(Teleborsa) - Il, polo italiano del turismo, ha chiuso l'esercizio 2023 in crescita, con undi euro rispetto ai 641 milioni del 2022, con unanno su anno.pari a circa 17,7 milioni mostra un, grazie all ’ottimizzazione dei costi ed agli investimenti nelle divisioni più strategiche e redditizie."La crescita registrata nel 2023 è straordinaria in tutte le divisioni e testimonia la corretta strategia e la perfetta attuazione del piano industriale attraverso un percorso di innovazione e digitalizzazione, a conferma della solidità e della leadership del Gruppo Uvet nella fornitura di servizi e soluzioni per ogni tipo di viaggi d’affari", ha dichiarato, Presidente del Gruppo Uvet, anticipando il proseguimento "di questo double digit anche per l’anno in corso".Per, joint venture tra il Gruppo Uvet e American Express Global Business Travel, larispetto al 2022 a quasi 583 milioni.ha registrato una forte crescitacon un fatturato di 17 milioni di euro. Ancheregistra un anno positivo con 12 milioni di euro di travel value,e registra 1,5 mln di EBITDA.è stato nominatoper andare a sviluppare progetti legati al turismo, alle nuove tecnologie e all’Intelligenza Artificiale all’interno di tutte le divisioni del Gruppo. Sabatino vanta un’esperienza pluridecennale ai vertici di aziende tecnologiche e del turismo, fra cui Travelport.Uvet, inoltre, annuncia di aver avviato unin modo che siano direttamente riconducibili alla capogruppo e sia più chiaro comprendere che fanno parte del Gruppo Uvet, in un’ottica di semplificazione e razionalizzazione stilistica: UHC Uvet Hotel Company è diventato UVET Hotels; Personal Travel Specialist è diventato UVET Travel designer; CH, Retail e Viaggi e Turismo sono convogliati sotto una denominazione unica di UVET Viaggi; Trip Italy assume il nome di UVET Tripitaly; UHoliday è diventata UVET Holidays; UFleet si chiamerà UVET Fleet; così anche Uvetevents adattata al nuovo UVET Events; e Uvet congress and learning è adattata al nuovo UVET Congress&Learning.