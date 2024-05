In calo la Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) - A Wall Street, ilè in calo (-0,93%) e si attesta su 38.490 punti; sulla stessa linea, in lieve calo l', che continua la giornata sotto la parità a 5.276 punti. Leggermente negativo il(-0,47%); sulla stessa linea, in lieve ribasso l'(-0,36%).Lo sguardo degli investitori è rivolto a venerdì, quando verrà reso noto il dato dell'americana, attentamente osservato dalla. Mentre da un lato gli addetti ai lavori danno per scontato che la prossima settimana la BCE annuncerà un taglio del costo del denaro, dall'altro sono convinti che la Fed prenderà tempo.Il, ha detto che la banca centrale americana dovrebbe aspettare di vedere progressi significativi sull’inflazione, prima di tagliare i tassi d’interesse.Forte nervosismo e perdite generalizzate nell'S&P 500 su tutti i settori, senza esclusione alcuna. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-1,86%),(-1,47%) e(-1,14%).del Dow Jones in sostanziale aumento è(+0,96%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,47%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,80%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,76%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,64%.Tra i(+2,10%),(+1,90%),(+1,14%) e(+1,10%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,46%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,58%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 3,54%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 3,24%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: Scorte ingrosso, mensile (atteso -0,1%; preced. -0,4%)14:30: PIL, trimestrale (atteso 1,3%; preced. 3,4%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 218K unità; preced. 215K unità)16:00: Vendita case in corso, mensile (atteso 0,1%; preced. 3,4%)17:00: Scorte petrolio, settimanale (atteso -2 Mln barili; preced. 1,83 Mln barili).