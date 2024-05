Inestimabile: il nuovo podcast di Chora Media e Intesa Sanpaolo che rivela i segreti dell’arte

(Teleborsa) - Ogni opera d’arte nasconde più di quanto si possa immaginare. Dietro tele, sculture ed edifici si celano spessoche svelano dettagli nascosti della nostra storia. È questo il fulcro di, ladirealizzata con il supporto della direzione Arte, Cultura e Beni Storici di Intesa Sanpaolo in esclusiva per Intesa Sanpaolo On Air.Narrata dalla voce dello storico dell’arte, la serie è arricchita dal contributo di numerose voci esperte e autorevoli nel mondo dell’arte. Attraversoci si immerge in alcune storie poco conosciute che ruotano tutte intorno al mondo dell’arte. Ne sono un esempio le vicissitudini dell’ultima opera di Caravaggio, 'dimenticata' per oltre un secolo prima di essere riscoperta a Napoli, e quelle della breve ma intensa vita del pittore Cesare Breveglieri.E non mancano nemmeno le storie di luoghi dall’incredibile fascino, come quella deln via Verdi a Milano, un vero e proprio forziere che ha protetto decine di opere durante i giorni bui della Seconda Guerra Mondiale. Il podcast si conclude infine con il racconto delle importantissime attività di restauro del progetto 'Restituzioni' che permette alle opere d’arte di restare intatte nella loro delicata bellezza o di ritrovare nuova vita.Ilè disponibile online a partire, sui profili ufficiali di Intesa Sanpaolo On Air su Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music e YouTube con un nuovo episodio ogni settimana fino al 19 giugno.