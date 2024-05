Leggero calo in tutti i mercati europei, attesa per inflazione tedesca

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, in attesa dei primi dati sull'per il mese di maggio (attesa a +0,2% m/m e a +2,4% a/a). Il dato potrebbe fornire indicazioni sul percorso della politica monetaria in area euro, con la BCE che è attesa tagliare i tassi nella imminente riunione di giugno.Sempre sul fronte macroeconomico, Istat ha comunicato che a maggio 2024 emergono: l'indice del clima di fiducia dei consumatori sale da 95,2 a 96,4 (sopra i 96 attesi dal mercato), mentre l'indicatore composito di fiducia delle imprese scende da 95,8 a 95,1 (secondo calo consecutivo, assestandosi sul valore più basso da novembre 2023).L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,2%. Lieve calo dell', che scende a 2.350,9 dollari l'oncia. Lieve aumento del(Light Sweet Crude Oil) che sale a 80,52 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +130 punti base, con ilche si posiziona al 3,89%.sottotonoche mostra una limatura dello 0,45%, piatta, che tiene la parità, e deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Ilcontinua la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,47%; sulla stessa linea, in lieve calo il, che continua la giornata sotto la parità a 36.724 punti. In lieve ribasso il(-0,46%); sulla stessa tendenza, in frazionale calo il(-0,33%).Tra idi Milano, in evidenza(+1,05%),(+0,74%),(+0,60%) e(+0,57%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,83%. Vendite su, che registra un ribasso del 2,16%. Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,87%. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,29%.di Milano,(+1,95%),(+1,37%),(+1,36%) e(+1,17%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,51%. Sotto pressione, che accusa un calo del 2,25%. Scivola, con un netto svantaggio dell'1,56%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,31%.