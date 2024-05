Mercati azionari europei in calo mentre salgono i rendimenti dei titoli di Stato

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, mentre i rendimenti dei titoli di Stato sono in aumento con il, nonostante ormai il mercato dia per scontato un primo taglio del costo del denaro da parte della Banca centrale europea nella riunione di giugno.Ina maggio è risultata in aumento dello 0,1% su base mensile (+0,2% le attese) e del 2,4% su base annua (come da previsioni). Ora si attende l'analogo indicatore relativo all'intera Eurozona, in uscita venerdì. Nello stesso giorno verrà reso noto anche il dato dell'inflazione PCE USA, un dato attentamente osservato dalla Fed.Sempre sul fronte macroeconomico, Istat ha comunicato questa mattina che a maggio 2024 emergono segnali diversificati dal: l'indice del clima di fiducia dei consumatori sale da 95,2 a 96,4 (sopra i 96 attesi dal mercato), mentre l'indicatore composito di fiducia delle imprese scende da 95,8 a 95,1 (secondo calo consecutivo, assestandosi sul valore più basso da novembre 2023).L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,086. Scambia in retromarcia l', che scivola a 2.341,1 dollari l'oncia. Seduta sulla parità per il(Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 80,36 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +129 punti base, con ilche si posiziona al 3,92%.scende dello 0,86%, piccola perdita per, che scambia con un -0,41%, e calo deciso per, che segna un -1,19%., ilè in calo (-1,15%) e si attesta su 34.260 punti; sulla stessa linea, ilperde l'1,13%, continuando la seduta a 36.471 punti. Negativo il(-1,03%); sulla stessa tendenza, variazioni negative per il(-0,98%).Tra idi Milano, in evidenza(+2,16%),(+0,70%) e(+0,53%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -7,58%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 3,02%. Soffre, che evidenzia una perdita del 2,51%. Preda dei venditori, con un decremento del 2,25%.del FTSE MidCap,(+1,95%),(+1,53%),(+1,36%) e(+0,78%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,85%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,18%. Vendite su, che registra un ribasso del 2,83%. Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,46%.