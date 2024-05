Nexi rende disponibile Tap to Pay su iPhone per gli esercenti italiani

Nexi

(Teleborsa) -, società PayTech italiana che fa parte del FTSE MIB, da oggi. La disponibilità di questa soluzione sarà progressivamente estesa agli altri Paesi europei in cui il servizio è disponibile.Tap to Pay su iPhone permette agli esercenti di accettare tutte le forme di pagamento contactless, come carte di credito e di debito, Apple Pay e altri wallet digitali, utilizzando semplicemente un iPhone e Nexi SoftPOS,o di altri terminali di pagamento.Al momento del checkout, per l'esercente sarà sufficientechiedendogli di avvicinare lo strumento di pagamento scelto. Inoltre, gli esercenti che scaricano l'app di Nexi sul proprio iPhone possono gestire le transazioni in tempo reale e inviare digitalmente le ricevute ai clienti, offrendo così maggiori flessibilità e mobilità."Tap to Pay su iPhone con Nexi SoftPOS ci consente sia di offrire agli esercenti maggiore flessibilità e una più ampia possibilità di scelta, garantendo loro nuove opportunità di incasso funzionali alla crescita del business, sia di mettere i consumatori nella condizione di vivere esperienze di acquisto ancora più semplici - commentadi Nexi - Con questa nuova soluzione muoviamo un altro passo fondamentale nella diffusione dei pagamenti digitali, da subito in Italia e progressivamente nel resto d'Europa, aiutando commercianti e consumatori a beneficiare di soluzioni di pagamento sempre più convenienti".