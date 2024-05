Premierato, aboliti i senatori a vita: ok al primo articolo

(Teleborsa) - Via libera del Senato alll'articolo 1 del ddl sulche abroga il potere del presidente della Repubblica di nominare dei senatori a vita. L'articolo è stato votato per alzata di mano, quindi non si hanno i numeri dei favorevoli e dei contrari. Niente cambia per gli attuali senatori a vita di Intanto, nelle scorse ore il Premier Meloni ha slegato il suo destino politico da quello della riforma costituzionale : "Se la riforma non passa chi se ne importa. Mi chiedono se sono pronta a dimettermi qualora venisse bocciato il referendum: no, io arrivo alla fine dei 5 anni e chiederò agli italiani di essere giudicata", ha detto a poco meno di due settimane dalle elezioni europee in una lunga intervista su RaiTre a In Mezz'ora , snocciolando le questioni più calde della campagna elettorale: d"sul disastro dei 220 miliardi di buco" del Superbonus.Meloni, dunque, scioglie ogni dubbio sul premierato, da lei stessa definita la "madre di tutte le riforme. Minimizzando, addirittura, con un "chissene". "Non è su di me - precisa - ma sul futuro del Paese", spiega parlando del Referendum.