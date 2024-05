Rosso per le borse europee. Focus su banche centrali

S&P-500

(Teleborsa) - Finale in rosso per le principali Borse europee che hanno progressivamente allargato i ribassi, durante la seduta, frenate dal comparto finanziario e, poi, affossate dall'andamento negativo di Wall Street.Gli investitori guardano ai dati sull’determinanti per le politiche monetarie della banche centrali. Le aspettative sono che laprocederà a un taglio dei tassi di interesse, la prossima settimana, mentre laprenderà tempo. In calo a Wall Street l'che registra una flessione dello 0,62%.Sul mercato valutario, sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,44%. L'è in calo (-0,85%) e si attesta su 2.340,8 dollari l'oncia. Perde terreno il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 79,25 dollari per barile, con un calo dell'1,28%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +130 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,96%.scende dell'1,08%, calo deciso per, che segna un -0,85%, e lettera su, che registra un importante calo dell'1,52%. Giornata “no” per la Borsa italiana, in flessione dell'1,47% sul; sulla stessa linea, vendite diffuse sul, che chiude la giornata a 36.337 punti.Ilnella seduta del 29/05/2024 a Piazza Affari è stato pari a 2,66 miliardi di euro, con un incremento di ben 480 milioni di euro, pari al 22,02%, rispetto ai precedenti 2,18 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,63 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,6 miliardi.tra i titoli italiani più capitalizzati,avanza del 2,16%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -5,42%.Scende, con un ribasso del 4,57%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 3,70%.Soffre, che evidenzia una perdita del 3,33%.di Milano,(+2,44%),(+1,15%) e(+0,59%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -5,02%.Crolla, con una flessione del 5,01%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 4,48%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,36%.Tra lepiù importanti:08:45: Fiducia consumatori, mensile (atteso 91 punti; preced. 90 punti)09:00: Vendite dettaglio, mensile (preced. -0,4%)09:00: Vendite dettaglio, annuale (preced. 0,9%)10:00: M3, annuale (atteso 1,3%; preced. 0,9%)14:00: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,4%; preced. 2,2%).