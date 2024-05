Saipem, risultati finali offerta riacquisto due prestiti obbligazionari

Saipem

(Teleborsa) -comunica i risultati finali dell’ offerta di riacquisto promossa dalla propria controllata Saipem Finance e rivolta ai portatori dei prestiti obbligazionari denominati “2.625% EUR 500m Notes due 7 Annuari 2025” e “3.375% EUR 500m Notes due 15 July 2026” emessi e quotati sull’EURO MTF della Borsa del Lussemburgo.L’Ammontare finale complessivo, sulla base dei termini e delle condizioni del Tender Offer Memorandum, è pari a Euro 363.007.000 di cui:Euro 104.498.000 per le Obbligazioni 2025. All'esito dell'operazione, le Obbligazioni 2025 ancora in circolazione sono, in ammontare nominale, pari a Euro 275.407.000; ed Euro 258.509.000 per le Obbligazioni 2026, e di aver proceduto, pertanto, con l’incrementodell’Ammontare Massimo per le Obbligazioni 2026 da Euro 200.000.000 a Euro 258.509.000.Non è prevista, pertanto, l’applicazione di alcun Fattore di Proporzione alle offerte validamente effettuate di Obbligazioni 2026. All'esito dell'operazione, le Obbligazioni 2026 ancora in circolazione sono, in ammontare nominale, pari a Euro 241.491.000.