TPER, nel 2023 investimenti raddoppiati. Ricavi a 228 milioni di euro

(Teleborsa) -, la principale azienda di trasporto pubblico locale dell'Emilia-Romagna, ha chiuso ilconpari a 228 milioni di euro (+3,9% sul 2022), frutto dell'ampia diversificazione industriale (sharing, attività complementari ai servizi ferroviari e integrative della mobilità) a cui si aggiungono gli effetti positivi dell'aumento della domanda di trasporto pubblico locale e della vendita di titoli di viaggio (con i passeggeri tornati ai livelli pre-pandemia).Sul versante deisi è registrato un incremento, quale effetto combinato della riduzione dei costi delle materie prime rispetto al 2022 (grazie alla parziale calmierazione dei prezzi dei carburanti), compensata in parte dall'incremento dei costi del personale e dei servizi manutentivi. L'è stato di 3,3 milioni di euro (vs 1,6 milioni l'anno prima).Il bilancio 2023 riportaper oltre 69 milioni di euro, seguendo il trend di crescita (erano stati 32 milioni nel 2022). 81 sono ientrati in servizio nel 2023 (53 urbani e 28 extraurbani).Nelsolo per la parte di attività di trasporto pubblico nei bacini serviti sono già previsti investimenti per circa 260 milioni di euro, dei quali 92 in infrastrutture e sistemi e la restante parte destinata all'acquisto di 362 nuovi bus: 304 per il bacino di Bologna e 58 per quello di Ferrara.