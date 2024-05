AgID migra su Polo Strategico Nazionale: prosegue l'attuazione della Strategia Cloud Italia

(Teleborsa) - In linea con la Strategia Cloud Italia, l'ha programmato il graduale rinnovo dei servizi offerti a cittadini ed imprese in un'ottica cloud native. Lanasce con l'obiettivo di realizzare un modello architetturale per applicazioni Cloud con le piu` alte garanzie di affidabilita`, resilienza, sicurezza, elevata capacita` di gestione delle risorse elaborative, in ottemperanza al principio Cloud First e a garanzia della sovranita` digitale., finanziata anche grazie ai fondi PNRR della Misura 1.1, tramite gli avvisi emessi dal Dipartimento per la trasformazione digitale, prevede la migrazione a pari funzionalita` e architettura dall'ambiente attuale. L'infrastruttura prevista per AGID su PSN prevede l'adozione di servizi evoluti, atti a garantire le prestazioni richieste, secondo i piu` alti standard di riferimento. Il percorso verso il Cloud qualificato di Polo Strategico Nazionale, iniziato con gli assesment pre-migrazione prosegue in un percorso di miglioramento continuo, nel rispetto dei piu` alti standard di sicurezza certificati con risorse dedicate per garantirne le migliori performance.Lache abilita le transazioni in sicurezza tra PA, imprese e cittadini (Digital Trust Services), sara` il primo servizio applicativo progettato secondo il nuovo modello e reso operativo sul Cloud di Polo Strategico Nazionale."L'adesione a Polo Strategico Nazionale riflette il nostro impegno nel promuovere un'infrastruttura cloud avanzata e sicura, essenziale per offrire servizi pubblici di alta qualita` e affidabili per cittadini e imprese – afferma il–. Garantire che i dati siano protetti e che i servizi siano sempre disponibili e` una priorita` assoluta per l'Agenzia"."Siamo orgogliosi che AgID, tra i principali attori della Strategia Cloud Italia, abbia scelto l'infrastruttura cloud di Polo Strategico Nazionale – afferma l'– la soluzione prevista per AgID consentira` di offrire servizi digitali al servizio di imprese e cittadini, nel rispetto dei piu` alti standard di sicurezza, resilienza e sostenibilita``".