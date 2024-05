Banche, UE conferma gennaio 2025 per entrata in vigore norme Basilea III

(Teleborsa) - Il Consiglio dell'Unione europea ha adottato oggia possibili shock economici. Le modifiche mirano ad aumentare la resilienza delle banche, rafforzarne la vigilanza e rafforzare la gestione del rischio. Le nuove regole aggiornano il regolamento sui requisiti patrimoniali e la direttiva sui requisiti patrimoniali che traducono glinella legislazione dell'UE."Gli standard di Basilea III rafforzano significativamente la resilienza del settore bancario - ha commentato Vincent Van Peteghem, ministro belga delle finanze (il Belgio ha la presidenza di turno) - Le norme adottate oggi garantiranno che le banche europee possano continuare a operare nonostante gli shock economici. Renderanno inoltre il settore bancario più sostenibile e maggiormente in grado di affrontare le transizioni verde e digitale. Si tratta di un".La caratteristica principale delle riforme è l'che limita il rischio di riduzioni eccessive dei requisiti patrimoniali delle banche e rende tali requisiti più comparabili. L'output floor fissa un limite inferiore ai requisiti patrimoniali determinati in conformità con i modelli interni delle banche al 72,5% dei requisiti patrimoniali che si applicherebbero se utilizzassero misurazioni standardizzate.Oltre all'implementazione degli standard di Basilea III, le nuove regole armonizzano i requisiti minimi applicabili all'autorizzazione delle filiali di banche di paesi terzi e alla supervisione delle loro attività nell'UE. Stabiliscono inoltre un regime prudenziale transitorio per lee introducono modifiche per migliorare la gestione da parte delle banche dei rischi ambientali, sociali e di governance ().Questa è l'ultima fase della procedura di adozione. Il regolamento modificato sui requisiti patrimoniali e la direttiva sui requisiti patrimoniali saranno ora pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'UE ed entreranno in vigore 20 giorni dopo. Gli Stati membri avranno 18 mesi per recepire la direttiva nella legislazione nazionale. Il