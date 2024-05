Birkenstock alza guidance su ricavi annuali dopo 2° trimestre positivo

Birkenstock

(Teleborsa) -, società tedesca di calzature quotata a Wall Street, ha chiuso ildell'anno fiscale 2024 (terminato il 31 marzo 2024) conpari a 481 milioni di euro, in aumento del 22% su base reported e del 23% su base valutaria costante. Ilè al 56,3%, in calo di 320 punti base rispetto al 59,5%, principalmente a causa dell'impatto temporaneo dell'espansione della capacità produttiva e degli adeguamenti salariali pianificati legati all'inflazione e dei bonus una tantum per i dipendenti degli impianti di produzione.L'è di 72 milioni di euro, in crescita del 45% su base annua, mentre l'utile netto rettificato a 77 milioni di euro, in crescita del 3%, e l'di 0,41 euro, stabile su base annua, a causa di maggiori ammortamenti derivanti dai recenti investimenti di capitale e dall'aumento delle azioni correlato all'IPO."I nostri risultati per il secondo trimestre del 2024 dimostrano ancora una volta la forza del nostro modello di business e la crescente domanda dei nostri prodotti - ha commentato il- Dato il nostro modello di distribuzione ingegnerizzato, la domanda continua a superare l'offerta in tutti i segmenti, canali e categorie. Vediamo una forte crescita della domanda nelle aree bianche in gran parte non sfruttate che abbiamo identificato in aree geografiche, canali, categorie e occasioni di utilizzo. Allo stesso tempo, continuiamo a vedere una crescita molto forte nei nostri mercati e prodotti consolidati".Grazie alla forza della prima metà dell'anno fiscale 2024 e alla continua crescita della domanda, Birkenstock stadi crescita dei ricavi per l'anno fiscale 2024 al 20% in valuta costante, rispetto alla previsione precedente del 17-18% e prevede un margine EBITDA rettificato in l'intervallo compreso tra 30,0 e 30,5%.La società rimane fiduciosa nei propri obiettivi di redditività, compreso un margine di profitto lordo di circa il 60% e un margine EBITDA rettificato superiore al 30%.