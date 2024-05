Credito europeo ancora attrattivo, in crescita il credito sostenibile

(Teleborsa) - Nonostante le, che potrebbero comportare un ritardo e un minor numero di tagli dei tassi da parte della Fed nel 2024, una, l'aumento dei prezzi del petrolio e gli spread del credito a livelli ragionevoli, ci fanno ritenere che, dopo un anno 2023 di forti aumenti dei tassi d'interesse. In questo contesto contrastante, riteniamo che il rapporto rischio/rendimento resti favorevole per le obbligazioni societarie europee.Gli spread del credito, spiegaAM (parte di Generali Investments), hanno iniziato a contrarsi con il miglioramento intrinseco della qualità del credito societario, come dimostrano i numerosi upgrade di rating delle agenzie osservati di recente. Idelle obbligazioni ad alto rendimento sono scesi ai minimi storici e potrebbero aumentare gradualmente nel prossimo futuro. Potrebbero essere mitigati dai seguenti fattori: buona liquidità degli emittenti che hanno beneficiato di un contesto di tassi bassi per rifinanziare il proprio debito su periodi più lunghi e banche in condizioni migliori rispetto al 2007 in grado di sostenere gli emittenti.Ilad alto rendimento presenta attualmente caratteristiche tecniche convincenti. Infatti, la contrazione dell'universo in cui si può investire sostiene le valutazioni, in un momento in cui gli investitori sono chiaramente alla ricerca di rendimento. Inoltre, il dinamico mercato primario offrirà probabilmente interessanti opportunità di investimento.Il, spiga l'esperto, ci sembra oggi piuttosto limitato, in un contesto di solida liquidità. Gli emittenti recenti sono stati pletorici e di durata piuttosto lunga, con un utilizzo delle linee di credito non molto elevato, e il piano di rimborso del debito societario ha una durata relativamente lunga. Inoltre, gli emittenti gestiscono con attenzione il proprio bilancio, con una maggiore disciplina nei confronti delle attività die delle spese in conto capitale."Riteniamo che il picking obbligazionario - a nostro avviso molto adatto all'attuale struttura del mercato - svolga un ruolo importante nel generare la performance", sottolinea Stanislas de Bailliencourt. Il rallentamento della crescita avrà probabilmente un impatto sui rating delle società europee. "Ci concentreremo pertanto sui rating di qualità superiore".Le società resilienti sono maggiormente in grado di resistere a un contesto economico più ostile. "Preferiamo quindi i settori moderatamente ciclici", come le telecomunicazioni (Orange, TDC, T-Mobile Netherlands), i servizi pubblici (Iberdrola, Veolia, Orsted) e le società in grado di adeguare i propri investimenti al ciclo (Boels, Verisure, Loxam).Privilegiamo inoltre i settori guidati da trend positivi di lungo periodo, come le infrastrutture (Autostrade per l'Italia, Indigo). Il team apprezza anche gli emittenti che dimostrano un elevato potere di determinazione dei prezzi, comprese le società con marchi riconosciuti come Birkenstock.Preferiamo le obbligazioni di media durata - tra i due e i cinque anni - e privilegiamo il credito intermedio di qualità, come i rating BBB e crossover BB, che offrono un valore interessante.Nell'attuale contesto,. In effetti, gli emittenti ISR (Investimento Socialmente Responsabile) hanno ottenuto risultati migliori del previsto nel 2023, come dimostra il numero record di upgrade dei rating, alimentando la compressione degli spread e la forte performance di queste obbligazioni.e un numero crescente di Sustainability Linked Bonds (SLB), che dimostrano l'impegno degli emittenti a migliorare i loro profili ESG (Environmental Social Governance). Da questo punto di vista, il 2024 si prospetta come un anno dinamico e ricco di opportunità per il credito ISR.