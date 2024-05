Cryptovalute: arriva Monetum App per garantire maggiore sicurezza

(Teleborsa) - Con la crescita tumultuosa del digitale e delletorna il focus sulla, soprattutto quando si parla di portafogli, transazioni e depositi di denaro. Ne è un esempio il più recente congelamento della piattaforma, storico exchange "italiano" di criptovalute finito sotto indagine per frode, dopo l'emersione di un ammanco di 66 milioni di euro che ha coinvolto migliaia di aspiranti investitori nel nostro paese. E prima ancora si può citare il più clamorosoIn questo contesto emerge la leadership di, una soluzione all'avanguardia progettata per garantire una gdelle criptovalute. L'applicazione offre un'alternativa più sicura dei tradizionali custodial wallets, dove gli utenti non hanno unsulle loroprivate e, quindi, dei propri fondi. La registrazione è rapida e sicura grazie alloe tutela la privacy rendendo superfluo l'invio di documenti online."La nostra applicazione offre un sistema di self-custodial deposit decentralizzato, assicurando agli utenti il pieno controllo dei propri fondi senza l'intervento di terze parti", spiega il Ceo di Monetum,Monetum App permette agli utenti ditramite unaper il recupero dei fondi o diconsentendo loro di visualizzare, esportare e ripristinare le loro frasi mnemoniche in qualsiasi momento.All'interno della piattaforma,. Gli utenti possono monitorare il saldo in euro, consultare grafici dell'andamento delle valute, verificare prezzi correnti e visualizzare le ultime transazioni. Monetum App supporta anche la, l'invio con opzioni personalizzate per l'indirizzo del destinatario e la tariffa della transazione, e l'acquisto diretto di criptovalute."Gli utenti possono gestire il proprio profilo visualizzando la cronologia degli ordini e operando con diversi limiti in base al completamento di KYC lite o full, e accedere a un elenco completo degli indirizzi del wallet", sottolinea Lavanna, concludendo "confidiamo che Monetum App diventi il punto di riferimento per chi cerca una gestione sicura e affidabile delle proprie criptovalute, proteggendo gli utenti da eventi simili a quelli accaduti con TheRockTrading".