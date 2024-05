Eventi e scadenze del 30 maggio 2024

Martedì 28/05/2024

Giovedì 30/05/2024

Best Buy

Bioera

Dell Technologies

Dollar General

Foot Locker

Gap

Marvell Technology

Meglioquesto

Monrif

OVS

Trawell Co

Vantea Smart

(Teleborsa) -- Oltre 700 esperti provenienti da 5 continenti e 75 nazioni si riuniranno a Buttrio (Udine) per la quinta edizione del Danieli InnovAction Meeting, un evento di rilevanza mondiale che mira a disegnare il futuro della siderurgia e della produzione dei metalli- L'incontro si svolge a Praga. Conferenza stampa del Segretario Generale Stoltenberg e del Primo Ministro della Repubblica Ceca. Seguirà un Keynote speech del Segretario Generale della NATO alla Conferenza "75 Years of NATO: How to keep in on track?"- Comitato Esecutivo h 15.30 e Consiglio h 17.00- Fiera di Rimini - Appuntamento internazionale organizzato da Italian Exhibition Group dedicato all'intero ecosistema del mondo wellness, che riunisce ogni anno tutti i professionisti del settore e migliaia di imprenditori, gestori di palestre e piscine, personal trainer, studenti e appassionati di fitness- Terza edizione del Festival che si svolge a Torino. Parteciperanno moltissimi ospiti, provenienti da tutto il mondo. Torino sarà al centro del dibattito su innovazione, progresso tecnologico e conoscenza nell’era dell’intelligenza artificiale. Tra gli ospiti, Paolo Gentiloni, commissario europeo per l'economia09:30 -- Il Summit "La nuova Europa, l’Italia del G7", è il viaggio a firma di Class Cnbc con i più noti esperti e i migliori player del settore all'insegna del futuro energetico italiano. Tra gli interventi, il Ministro Pichetto Fratin, il DG di IRENA, il CEO e DG di A2A, i CEO di SNAM, Acea e Edison e il Presidente di Iren09:30 -- Milano - Prima conferenza annuale di ManpowerGroup Italia, appuntamento sull’evoluzione del lavoro tra IA, transizione green e intergenerazionalità. Durante la giornata verrà presentato il primo Manifesto sul futuro del lavoro al tempo dell’IA. Tra i partecipanti, Anna Gionfriddo (AD di ManpowerGroup Italia), Luciano Floridi (filosofo e Founding director del Digital ethics center all'Università di Yale) e Marta Dassù (Senior advisor European affairs per the Aspen institute)09:30 -- Bruxelles - I ministri discuteranno di commercio e competitività e del futuro della politica commerciale dell'UE, della situazione attuale delle relazioni commerciali e di investimento tra l'UE e l'Africa e del seguito dato alla 13ª conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio (MC13)10:00 -- I ministri dell'Energia approveranno conclusioni sull'infrastruttura delle reti elettriche sostenibili, prima di discutere del futuro di REPowerEU, discuteranno sul Green Deal europeo: la via da seguire e sul Trattato sulla Carta dell'energia11:00 -- Palazzo Montecitorio - La Cerimonia commemorativa si svolgerà alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Indirizzo di saluto del Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana. Saranno presenti il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il Presidente del Senato Ignazio La Russa e il Presidente della Corte Costituzionale Augusto Antonio Barbera14:00 -- John E. Waldron, Presidente e Chief Operating Officer del Gruppo Goldman Sachs, parlerà alla Bernstein 40th Annual Strategic Decisions Conference14:30 -- Sede di Banca Finnat, Roma - Assemblea Annuale 2024 e dibattito sul tema “Capital Markets Union”, con l’intervento di prestigiosi rappresentanti di istituzioni e organismi sovranazionali. Tra gli interventi, l'AD di Banca Finnat, il Direttore degli Affari Finanziari dell’OCSE e i Presidenti di AMF Italia, ESMA e Commissione ECON del Parlamento Europeo- Asta medio-lungo; Regolamento BTP Short - BTP€i- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del Bilancio d’esercizio al 31 gennaio 2024 - Unica convocazione- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio