Farmaceutici europei mossi dopo giudizi Goldman Sachs. Sell su Roche

(Teleborsa) - Seduta contrastata per alcuni grossi nomi del, dopo chehasui maggiori titoli del comparto. Per AstraZeneca la raccomandazione èe il target price a 15.200 pence, per GSK ècon target a 1.850 pence, per Novartis ècon target a 109 CHF, per Novo Nordisk ècon target a 1.075 DKK, per Roche ècon target a 236 CHF.Migliora l'andamento di, che si attesta a 120,1 sterline, con un. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 121 e successiva a 122,5. Supporto a 119,6.Si contrae la performance dicon i prezzi allineati a 17,37 sterline, per una. Le maggiori attese vedono un'estensione del ribasso verso l'area di supporto stimata a 17,3 e successiva a quota 17,23. Resistenza a 17,48.Discreta la performance di, che si attesta a 91,21 CHF, in. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 91,69 e successiva a 92,47. Supporto a 90,91.Migliora l'andamento di, che si attesta a 123,7 Euro, con un. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 124,5 e successiva a 125,6. Supporto a 123,3.Si contrae la performance dicon i prezzi allineati a 248,8 CHF, per una. Le maggiori attese vedono un'estensione del ribasso verso l'area di supporto stimata a 247,5 e successiva a quota 246,3. Resistenza a 250,9.