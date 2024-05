Giù Tokyo insieme al resto dell'Asia

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Sessione debole per il listino di, e per gli altri principali mercati asiatici che chiuderanno più le tardi le contrattazioni. A pesare sui listini d'estremo oriente sono gli scambi al ribasso registrati a Wall Street, la vigilia, con gli investitori che guardano al dato di domani sull'inflazione PCE americana, attentamente osservato dalla Federal Reserve.Mentre da un lato gli addetti ai lavori danno per scontato che la prossima settimana la BCE annuncerà un taglio del costo del denaro, dall'altro sono convinti che la Fed prenderà tempo. Nel frattempo, gli investitori scommettono su un altro rialzo dei tassi in Giappone, già a luglio, e rimangono diffidenti nei confronti del tapering degli acquisti di obbligazioni da parte della banca centrale.L'indice giapponesechiude con un calo dell'1,64% portando avanti la scia ribassista di tre cali consecutivi, avviata martedì scorso; sulla stessa linea,ha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia.Negativo(-1,44%); sulla stessa tendenza, variazioni negative per(-1,27%).In ribasso(-0,5%); con analoga direzione, in lieve ribasso(-0,46%).Contenuto ribasso per l', che mostra una flessione dello 0,50%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato +1,77%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido -0,1%.Il rendimento per l'è pari 1,07%, mentre il rendimento deltratta 2,31%.Tra i datisui mercati asiatici:01:30: Tasso disoccupazione (atteso 2,6%; preced. 2,6%)01:50: Produzione industriale, mensile (atteso 1,5%; preced. 4,4%)01:50: Vendite dettaglio, annuale (atteso 1,8%; preced. 1,2%)02:30: PMI manifatturiero (preced. 49,6 punti).