Invitalia eroga controibuto di 4,4 milioni a Avicola Alimentare Monteverde

(Teleborsa) -sostiene l'azienda bresciana, che opera da 70 anni nel settore avicolo ed ha un fatturato di circa 100 milioni di euro, erogando un, nell'ambito die fondi del PNRR, a fronte di un investimento complessivo di 12,5 milioni, per ampliare lo stabilimento e creareIl progetto per ottenere il finanziamento è stato seguito datra i principali operatori europei nella consulenza strategica e finanziaria per l’innovazione, la trasformazione digitale e lo sviluppo sostenibile delle imprese.Il progetto di sviluppo, di durata triennale, prevede un(BS) per un totale di 3100 metriquadrati, fra lucali di produzione, stoccaggio, magazzino e altri locali di servizio. Verranno inoltre effettuati interventi di ristrutturazione su 1800 metriquadrati di strutture esistenti. Il programma prevede inoltre l'acquisto diper sviluppare cinque nuove linee di prodotti, incentrati sulla sostenibilità."L’obiettivo della nostra filiera è quello di creare un sistema in cui coniugare in modo equilibrato sostenibilità ambientale, economica, sociale e nutrizionale", afferma, Legale Rappresentante di Avicola Alimentare Monteverde, aggiungendo "grazie all’incremento della gamma di prodotti e al conseguente aumento di fatturato, potremo aprirci verso nuovi mercati, generando un incremento occupazionale con inserimento di nuove risorse. Il potenziamento della filiera avrà impatti positivi anche su altre realtà, specialmente sulle PMI locali, che potranno contribuire a soddisfare la crescente domanda di beni e servizi provenienti dagli allevamenti avicoli, dalle imprese di trasformazione e dai clienti".Crescenti ricorda anche che, nel programma di investimento "centrali sono gli obiettivi ambientali legati alla riduzione degli scarti in ottica di economia circolare e all’incremento dell’efficienza energetica"."La concessione del contributo da parte di Invitalia a Avicola Alimentare Monteverde è un segnale importante per tutto il settore manifatturiero, perché testimonia l'impegno delle istituzioni nel sostenere lo sviluppo delle imprese italiane", commenta, Amministratore Delegato di Warrant Hub (gruppo Tinexta).