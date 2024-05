L'indice del settore telecomunicazioni si è mosso in territorio positivo (+1,57%)

comparto telecomunicazioni in Italia

indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni

FTSE Italia Telecommunications

indice EURO STOXX Telecommunications

grande capitalizzazione

Inwit

Telecom Italia

mid-cap

Rai Way

(Teleborsa) - Forte rialzo per il, come peraltro atteso e anticipato dall'andamento eccellente dell'Ilha chiuso a quota 8.474,4, in aumento di 131,4 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l', ha terminato gli scambi a 289, dopo aver esordito a quota 285.Tra le azioni italiane adel comparto telecomunicazioni, risultato positivo per, che lievita dell'1,68%.Rialzo marcato per, che archivia la sessione in utile dell'1,55% sui valori precedenti.Tra leitaliane, moderatamente al rialzo la prestazione di, che chiude con una variazione percentuale dell'1,17%.