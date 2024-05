Legacoop: l’84% delle cooperative chiude il 2023 con un utile, il 45% aumenta il valore della produzione

(Teleborsa) - Leaderenti achiudono idelcon un segno positivo: l’84% ha registrato un, il 45% ha aumentato il(di queste, 6 su 10 registrano un incremento superiore al 10%) e il 28% anche l’. Risultati raggiunti nonostante la carenza di manodopera, l’aumento dei costi energetici e delle materie prime, l’accresciuto costo del denaro determinato dall’aumento dei tassi di interesse e più stringenti condizioni di accesso al credito. Tendenze che si confermano, sostanzialmente, nell’andamento del 1° quadrimestre 2024 e nelle previsioni per i prossimi quattro mesi, per i quali aumenta di 9 punti percentuali (dal 16% al 25%) la quota di cooperative che prevedono un aumento della domanda e di 6 punti (dal 16% al 22%) la quota di quelle che prevedono un incremento dell’occupazione.In parallelo, ilsull’evoluzione dell’economia italiana, pur restando improntato ad un prevalente scetticismo, registra un calo di 8 punti percentuali (dal 32% al 24%) delle aspettative pessimistiche ed un aumento di 4 punti (dal 7% all’11%) di quelle di segno positivo. Sono queste, in sintesi, le principali evidenze che risultano dall’sugli andamenti delle cooperative effettuata dall’Area Studi di Legacoop.“Se c'è una cosa dimostrata nell'epoca post COVID – sottolinea, presidente di Legacoop – è che la nostra cooperazione, e più in generale il sistema produttivo italiano, sono un asset solido e fondamentale di questo Paese. Il 2023 è stato il terzo anno di crescita in tutti i settori, sebbene ovviamente la macchina stia continuando a rallentare specialmente in alcuni comparti, come il manifatturiero. Il problema, semmai, è che spesso imprese e lavoratori italiani devono essere forti nonostante tutto e tutti. Guerre, costo del denaro, super inflazione, crisi energetica e delle materie prime, incoerenza nelle politiche economiche e industriali"."Pensiamo all'incredibile partita che si sta giocando attorno allo strumento deie dei, una inversione a U con cui le autorità pubbliche nazionali e internazionali hanno dato pessima prova di sé – ha proseguito il presidente di Legacoop –. Eppure, in tale quadro di incertezza generale, i produttori di questo Paese, e fra di essi i cooperatori e le cooperatrici, continuano ad alimentare una spinta con quasi inspiegabile fiducia nei propri mezzi. Col sostegno della domanda, e nonostante tutto, anche le nostre imprese cooperative stanno affrontando la sfida epocale delle. Sarà questo il banco di prova dei decisori pubblici e delle classi dirigenti italiane ed europee nei prossimi anni a tutti i livelli: lasciare i cittadini e le imprese a mani nude di fronte alle transizioni, oppure saper progettare e realizzare, come il PNRR ci insegna, politiche all'altezza dei nostri tempi”.